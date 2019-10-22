صحيفة: من الواضح أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيأخذ وقتا طويلا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

اتفاق ستوكهولم

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الخليج إن الأمم المتحدة نجحت في وضع اتفاق استوكهولم، الموقع بين الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة على بداية الطريق، بعد ما يقرب من عشرة أشهر على توقيعه، شهدت المنطقة خلالها العديد من الانتكاسات بسبب التهرب الحوثي من استحقاقات الاتفاق، والذي يضع اللبنة الأولى في طريق استعادة السلام في البلاد، بعد الانقلاب الذي نفذته الجماعة الحوثية في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول من عام 2014.



وتابعت انه من الواضح أن تطبيق الاتفاق سيحتاج وقتاً طويلاً وجهداً أكبر، خاصة في ظل المعطيات الجديدة التي تحققت على الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية من إنجازات عسكرية، بالذات في شمالي الضالع والساحل الغربي، إضافة إلى جبهات مختلفة في صعدة، لكن الانجاز الأهم، المتمثل في وضع نقطتين لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة من قبل الأمم المتحدة، يعد خطوة متقدمة تحتاج إلى دعم من الأطراف السياسية والعسكرية كافة على السواء من أجل تجاوز إخفاقات المرحلة الماضية.

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واعتبرت ان بدء فريق مشترك من الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي والأمم المتحدة، الانتشار في خطوط التماس بالحديدة، تنفيذاً لخطة تطبيق الاتفاق بشأن إعادة الانتشار في المدينة وموانئها،يشكل فرصة لتعزيز الثقة بين الأطراف كافة، حيث من المقرر أن يتم الانتشار في أربع نقاط مراقبة تابعة للأمم المتحدة، ومن شأن ذلك أن يفسح المجال لإعادة تطبيع الأوضاع في المدينة تدريجياً.

وخلصت الى ان الجميع يدرك أن صناعة السلام ليس أمراً سهلاً، وعلى الرغم من السلوك السلبي الذي اتبعته ميليشيات الحوثي حيال التعاطي مع فرص السلام، ورفضها التجاوب مع جهود الأمم المتحدة لوضع حد للحروب المدمرة التي بدأتها بانقلابها على الشرعية، إلا أن هناك تصميماً على الأخذ بهذا المسار، لأنه الطريق الوحيد الذي يمنح الأمل في إنهاء الحرب وتوابعها المدمرة.