شكرا لبحثكم عن خبر قانون حوثي جديد لمنع الاختلاط في الجامعات اليمنية وحوالي نصف مليون غرامة على ”سمسرة وردة” (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعتزم مليشيا الحوثي لإصدار قانون جديد يمنع الاختلاط في الجامعات اليمنية، بالتزامن مع فرضها لغرامة مالية على كل امرأة تذهب الى "سمسرة وردة".

وقالت مصادر أكاديمية لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا تسعى عبر ما يسمى بـ"الملتقيات الطلابية" في الجامعات والكليات في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها الى تغيير اللوائح الجامعة المنظمة لشؤون الطلاب وإصدار لوائح جديدة تجرم اختلاط الطلاب والطالبات في القاعات الدراسية.

وأشارت المصادر إلى أن إجراءات المليشيا الحوثية بحق الطلاب و الطالبات، تعد تعسفية وغير قانونية، وفيها انتهاك لحقوقهم جميعا، واغتصاب للحرم الجامعي.

و تثير إجراءات المليشيا الحوثية بحق الطلاب و الطالبات جدلاً وسخطاً في أوساطهم، خصوصا الطالبات اللاتي اعتبرن هذا التصرف غير اللائق من قبل الحوثيين تضييقاً وخنقاً لهن، بعد سلسلة من المضايقات التي فرضوها بحجة الاختلاط.

وتمنع المليشيا جلوس الطالبات في ساحات كليات جامعة صنعاء وعزلهن في أماكن بعيدة عن أنظار الطلاب بحجة محاربة الاختلاط الذي تقول المليشيا إنه يؤخر النصر في جبهات القتال.

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وتشن المليشيا منذ أشهر، حملة لملاحقة الطلاب والطالبات؛ تحت مبررات واهية، وعبثية، أبرزها محاربة الاختلاط، والمحافظة على الأدب.

وكانت المليشيا نشرت مطلع العام الجاري داخل جامعة صنعاء وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة، ملصقات تحذر وتمنع الطلاب والطالبات من الاختلاط.

وفي سياق ذي صلة فرضت المليشيا، على نساء صنعاء أربعمائة ألف ريال، غرامة مالية على كل من تذهب للجلوس في سمسرة وردة -إحدى المقاهي المتواجدة في صنعاء القديمة باب اليمن- بعد منعهن من الدخول إليها منذ أكثر من عام بحجة عدم الاختلاط.

وكان مسلحون حوثيون قد اقتحموا مقهى "مون كافيه" وسط العاصمة صنعاء، واعتدوا على مرتادي المقهى بالضرب بأعقاب البنادق بحجة "منع الاختلاط"، كان ذلك عقب هجوم حاد وجهه زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي على معاهد تدريس اللغات، واصفاً المعاهد بأنها أماكن لإفساد الشباب اليمني عبر نشر ثقافة الاختلاط بين اليمنيين.