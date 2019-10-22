شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا تفرض زكاة على ”نحل العسل” مع ثمانية مقاتلين من كل مديرية في ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار، اليوم الاثنين، أن مليشيا الحوثي فرضت زكاة على النحل، مع ثمانية مقاتلين من كل مديرية، دعما لجبهات قتالها ضد اليمن واليمنيين.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المليشيا فرضت على النحالين بمديرية عتمة، 4000 ريال عن كل عود نحل أو منحل عسل دون معرفة النصاب.

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وذكرت المصادر أن المليشيا قبل أسبوع فرضت بشكل الزامي دفع 2000 ريال على كل شاب مزوج، و ثمانية أفراد من كل عزلة دعما لما يسمى جبهات قتالهم ضد اليمن واليمنيين، في حالة ظلم وقهر واستعباد تعيش مديرية عتمة بذمار.

جدير بالذكر أن المليشيا مستمرة في فرض إتاوت غير قانونية اثقلت كاهل المواطنين بكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.