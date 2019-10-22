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تحذيرات جوية من نشاط مداري يستهدف عدد من المناطق اليمنية في الساعات القادمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت مراكز الرصد الجوية من نشاط مداري في بحر العرب، وسط توقعات بتأثر السواحل الجنوبية والشرقية في اليمن .

وقالت مراكز الرصد إن هناك ثوران ضخم لسحب العملاقة بدأت بالتجمع حول مركز المنخفض في بحر العرب مساء الأحد .

وأكدت ان عملية المراقبة مستمرة للنشاط المداري الذي يتوقع ان يتطور، وسط توقعات بمفاجآت حول اتجاهاته خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت مراكز الأرصاد أن الحالة المدارية في بحر العرب تم تصنيفها بمنخفض جوي بعد ارتفاع سرعة دورانها حول المركز إلى 20 عقدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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