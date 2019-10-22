شكرا لبحثكم عن خبر الحديدة.. مقتل وإصابة شخصين من ضباط الارتباط على يد قناص حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل جندي وأصيب آخر من الجانب الحكومي، على يد قناص حوثي، اليوم الإثنين، وذلك في أول ردة فعل من قبل ميليشيا الحوثي على نشر ضباط الارتباط بالمحافظة.

وقال مصدر عسكري، أن ضباط الارتباط من الجانب الحكومي، تعرضوا لعملية قنص من قبل الحوثيين، وذلك أثناء انتظار بعثة المراقبين الأمميين، لتثبيت نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

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وأوضح المصدر، أن ضابطا يدعى محمد احمد سعيد العزب، أصيب بطلقة نارية في ساقه الأيمن من قناص حوثي، في مسعى لإفشال اتفاق نشر نقاط المراقبة في الحديدة، في حين لم يعرف اسم الضابط القتيل.

وأضاف المصدر إن الحادثة وقعت في منطقة كيلو 16 ، وتم إبلاغ لجنة الضباط الارتباط الأقدم المتواجدين على متن السفينة الاممية ضمن العمليات المشتركة الثلاثية واللذين، أبلغوا الجنرال الهندي بحادثة القنص على ضباط الارتباط الميدانيين.