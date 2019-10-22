شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة حوثية تشن هجوم حاد على ”مؤتمر صنعاء” وتحذرهم من التفكير بالسلطة ”صورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجمت صحيفة الهوية التي يرأس تحريرها الصحفي الحوثي محمد العماد، وشقيق القيادي الحوثي علي العماد، هجوماً حاداً على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام "جناح صنعاء"، المتحالف مع مليشيات الحوثي.

وأبرزت الصحيفة عنوان عريض على صدر غلافها في عددها الصادر اليوم الإثنين، حمل عبارة "مرتزقة احتياط" مصحوب بصورة لأبرز قيادات المؤتمر المتحالفين مع الحوثيين.

وأضافت الصحيفة، "شهوة السلطة المتحكمة بورثة مؤتمر عفاش، لن تعيدهم إلى السلطة".

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وقات الصحيفة أيضاً: "خيار العودة للسلطة على ظهور دبابات السعودية والإمارات سقط"، في إشارة للقوات التابعة للمقاومة الوطنية وحراس الجمهورية تحت قيادة العميد طارق صالح.



ويأتي هذه الهجوم بعد يوم من إعلان مؤتمر صنعاء، تجميد عضويته في المجلس السياسي الحوثي وحكومته غير المعترف بها، وكذلك مجلسي النواب والشورى الغير الشرعيين التابعين للحوثي، على خلفية إطلاق ميليشيا الحوثي سراح المتهمين بتفجير دار الرئاسة، في القضية الشهيرة بمحاولة إغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من قيادات الدولة.