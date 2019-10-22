شكرا لبحثكم عن خبر خدمة الانترنت انقطعت بشكل كامل عن محافظات حضرموت وشبوة والجوف ومأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت عطب في كيبل الالياف الضوئية بانقطاع خدمة الإنترنت بشكل كامل اليوم الإثنين، عن 3 محافظات شرق اليمن. وقالت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في بيان صحفي إن خدمة الانترنت انقطعت بشكل كامل عن محافظات حضرموت وشبوة والجوف ومأرب، مساء اليوم بسبب انقطاع كابل الألياف الضوئية قرب عاصمة محافظة المهرة، جراء أعمال شق وترميم للطرقات، مشيرة إلى مباشرة الفرق الهندسية لعملية إصلاح الانقطاع وإعادة الخدمة.

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