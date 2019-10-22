اليمنية تشتري طائرة رابعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مدير منطقة عدن في شركة الخطوط الجوية اليمنية / عبدالله صالح الشاعري اهمية مخرجات مؤتمر المبيعات السنوي بسيؤن والذي انعقد خلال الفترة من ٦- ٨ من اكتوبر الجاري ٢٠١٩م وبحضور رئيس مجلس ادارة الشركة ونوابه ومدراء المناطق في عموم المحافظات وفي الخارج ايضا واضاف في تصريح لوسائل الاعلام ان المؤتمر الذي يعقد بصفة سنوية لتقييم نشاط الشركة والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن قدخرج بقرارات مهمة ابرزها : التوسع في فتح خطوط جديدة مثل : جيبوتي وأديس ابابا وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك .كما اقر المؤتمر شراء طائرة جديدة لاضافتها للخدمة على ان يحدد نوع الطراز الذي يتم شرائها اما (٣٣٠) أو (٣٢٠) .

كما تم مناقشة الجانب المالي من خلال استعراض التكاليف والنفقات والذي يمثل ارتفاع قيمة الوقود اهم التحديات التي تواجه العمل في الوقت الراهن .

وكان رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن / احمدمسعود العلواني قد شدد على ضرورة تكاتف الجميع والحرص على ترشيد النفقات والحفاظ على سمعة الشركة وممتلكاتها وتحسين الاداء ورفع وزيادة الايرادات وتقديم خدمات افضل .

وفيما يخص اعمال التحديثات والتأهيل لمبنى ومنطقة عدن اكد مدير المنطقة / عبدالله صالح الشاعري ان مباني ومكاتب منطقة عدن تعرضت للتدمير الكامل ابان الحرب .وقمنا باعمال التأهيل والترميم والتأثيث لكافة مباني المكاتب في الادارة ومكاتب المبيعات، كما تم شراء المعدات الارضية لمطارعدن وتقديم خدمات للطائرات والشركات العاملة في مطار عدن الدولي وبلغت قيمة المعدات الارضية التي تم توفيرها لمطار عدن بحوالي اثنين مليون ومائتي الف دولار (٢٢٠٠٠٠٠) دولار وبتمويل ذاتي.

وفيما يتعلق بتأخر موعد الرحلات احيانا .اجاب بقوله : نحن مرتبطون بالوقت الممنوح والمسموح به لعبور الاجواء والتصاريح تمنح قبل ٢٤ ساعة من المغادرة .واختتم تصريحه بتقديم الشكر لرئيس مجلس ادارة الشركة الكابتن / احمد مسعود العلواني ونواب رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية على دعمهم وجهودهم الكبيرة لتحسين الاداءعلى كافة المستويات.