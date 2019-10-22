شكرا لبحثكم عن خبر قاض امريكي ينقذ 9 يمنيين من السجن عقب تحويلهم ملايين الدولارات الى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا رجال من منطقة ديترويت قاموا بتحويل ملايين الدولارات إلى اليمن، من حكم بالسجن، وذلك بفضل قاض يبلغ من العمر 95 عاما قال إن "من ليس لديهم رحمة ولا إنسانية" هم من يعارضون حكمه القائم على الرأفة.

وكان الرجال التسعة، وهم من أصول يمنية، قد قاموا بإنشاء أعمال تجارية وفتح حسابات مصرفية لتحويل الأموال إلى المحتاجين في اليمن، وطنهم الذي مزقته الحرب.

لكن تم اتهامهم بارتكاب جرائم لعدم تسجيلهم شركتهم كشركة لتحويل الأموال.

وحكم القاضي الفيدرالي في ديترويت أفيرن كوهن حتى الآن على ستة رجال بالإفراج عنهم على ان يظلوا تحت المراقبة.فيما ينتظر ثلاثة آخرون الحكم.

وأشار القاضي إلى أن النظام المالي في اليمن في حالة من الفوضى وأن سكانه في أمس الحاجة إلى المساعدة بسبب الحرب الأهلية.

وقال ممثلو الادعاء إنهم لا يملكون دليلا على أن نواياهم لا تتجاوز إرسال أموال إلى الأقارب، وليس لتجنب الضرائب.

المصدر: أ ب

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