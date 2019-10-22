شكرا لبحثكم عن خبر طوارئ في صنعاء تحسباً من انتقال شرارة مظاهرات بيروت.. هل يكسر الجوع حاجز الخوف؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد صنعاء استنفاراً أمنياً كبيراً لمليشيا الحوثي الانقلابية تزامناً مع المظاهرات العارمة التي تشهدها لبنان منذ يوم الخميس الماضي.

وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" أن ميليشيات الحوثي اتخذت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء وكثفت نقاط التفتيش في مختلف طرق العاصمة ومداخل أحيائها تحسباً من اندلاع مظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي نشرت المئات من مسلحيها في شوارع العاصمة، وسط مخاوف حوثية من انفلات الأمور وخروج الناس في مظاهرات ضد الميليشيات التي تسببت في تفاقم الأزمة الانسانية بعد نهبها مرتبات الموظفين منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتعكس تحركات مليشيا الحوثي حالة الذعر والخوف من أية هبة شعبية للمواطنين، خصوصاً بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات في كل من لبنان والعراق والتي يتابعها الشارع اليمني بكل اهتمام.