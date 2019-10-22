شكرا لبحثكم عن خبر بيان أممي حول تسيير رحلات من مطار صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، إنها مستمرة في التفاوض مع العديد من الدول بشأن تسيير رحلات جوية إنسانية علاجية من مطار صنعاء الدولي.
وأضافت المنظمة في تغريدتين على حساب مكتبها في اليمن على"تويتر"، "قلوبنا وعقولنا مع مرضى الرحلات الإنسانية العلاجية. منظمة الصحة العالمية مستمرة في العمل لضمان إقلاع هذه الرحلات الجوية".
وأشارت المنظمة الأممية إلى أنها "تشارك العديد من الدول والشركاء في المفاوضات المتعلقة بهذه العملية الإنسانية من أجل الحصول على تصاريح المغادرة لهذه الرحلات."
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على إنجاح الرحلات الإنسانية العلاجية وستطلع المتابعين على أحدث المستجدات في هذا الصدد.
كما أكدت التزامها الكامل وشركاءها بتلبية الاحتياجات الصحية في اليمن وحماية النظام الصحي.
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