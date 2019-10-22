شكرا لبحثكم عن خبر السبب الذي منع "ملكة جمال اليمن" من مسابقة " ملكة جمال العالم" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - مُنعت ملكة جمال اليمن لعام 2016، أريج السيد، من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2019، لعدم تمكنها من الحصول على تأشيرة دخول.
ونقل موقع "إرم نيوز" في تصريح لأريج السيد جاء فيه: ”لم أستطع الحصول على فيزا لدخول أمريكا للمشاركة في مسابقة ملكات جمال العالم كأول فتاة يمنية، لكن مثلي كحال الكثير من المبدعين بعد التنسيق والدعوة وكل ترتيبات السفر خذلتني الفيزا“.
وأعربت السيد عن أملها بالمشاركة في مسابقة ملكات جمال العالم العام المقبل.
يشار إلى أن أريج السيد حصلت عام 2016 على لقب ”ملكة جمال اليمن“ في المسابقة التي أقيمت في مصر، ومثّلت بلادها في عدد من الأنشطة والفعاليات العربية، قبل أن تتجه مؤخرًا إلى الغناء.
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