بيان هام من البنك المركزي اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - دعا مدير عام مكتب محافظ البنك المركزي بسام عثمان ناجي، وسائل الإعلام والصحفيين الى عدم التعامل أو التفاعل مع أي حسابات تظهر بإسم محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد عبيد الفضلي، في وسائل التواصل الإجتماعي.

ونوه مدير عام مكتب محافظ البنك المركزي، في بلاغ صحفي، نشره المركز الإعلامي للبنك، أن محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي لا يملك أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.