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بيان هام من البنك المركزي اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - دعا مدير عام مكتب محافظ البنك المركزي بسام عثمان ناجي، وسائل الإعلام والصحفيين الى عدم التعامل أو التفاعل مع أي حسابات تظهر بإسم محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد عبيد الفضلي، في وسائل التواصل الإجتماعي.

ونوه مدير عام مكتب محافظ البنك المركزي، في بلاغ صحفي، نشره المركز الإعلامي للبنك، أن محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي لا يملك أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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