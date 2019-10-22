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يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومدفعية التحالف على مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور رازح اللواء حمود الخرم في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة في جبهة رازح واستعادت جبال (العلم ، الشعاب ، اللبني) وصولاً الى جبل (الثائر) واسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الحوثي الانقلابية.

فيما أوضح اللواء غانم الجماعي قائد اللواء السادس أن وحدة الهندسة العسكرية نزعت عشرات الالغام الفردية والعبوات الموجهة اثناء وبعد العمليات العسكرية

أهم المواقع التي سيطرت عليها القوات الحكومية اليوم في "صعدة"

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الإثنين, 21 أكتوبر, 2019 04:03:00 مساءً

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أفراد الجيش في جبهة رازح