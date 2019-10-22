شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. طالبة يمنية في حفل تخرجها تبعث برسالة إلى خطيبها المختطف في سجون الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت طالبة يمنية من محافظة تعز، أثناء حفل تخرجها من كلية الطب، رسالة إلى خطيبها المختطف في سجون الحوثيين.

‏وكتبت الطالبة في كلية الطب إسراء وهيب،إلى خطيبها "صامد العامري " المعتقل في سجون المليشيات منذ أكثر من أربعة أعوام " أعلم جيدا كم كان يعني لك حضور هذا اليوم الذي لطالما انتظرته وترقبته طويلا"

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطالبة إسراء وهيب ورسالتها التي بعثتها لزوجها القابع في سجون المليشيا الحوثية مطالبين المليشيات بإطلاق صرا المعتقل وفك أسره .