شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة أممية لدفع مرتبات الموظفين في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" بمبادرة مؤقتة تتعلق بتحصيل إيرادات ميناء الحديدة وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين.
وتتألف المبادرة، من خمسة بنود تتعلق بالترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين.
ونصت المبادرة المؤقتة على أن يتم ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي بالحديدة.. وفقاً للمصدر أون لاين.
وبحسب المبادرة فسيكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب الخاص بالتعاون مع البنك المركزي في الحديدة لضمان شفافية العملية.
وستدعو الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع فني عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بتطبيق الشق المتعلق بالإيرادات من اتفاقية الحديدة وبشكل يؤدي إلى دفع كافة مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وفقا لقاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية لعام 2014.
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