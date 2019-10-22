استهداف حوثي لنقطة مراقبة وقف النار و20 خرقا في يوم واحد بالحديدة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، أكثر من 20 خرقاً، فيما تعرضت نقطة مراقبة وقف إطلاق النارـ الثالثة من نوعها التي يتم تثبيتها بمدينة الحديدة، غربي اليمن، لإطلاق نار واستهداف مباشر، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر، من القوات الحكومية.



واعتبر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن الخروقات الحوثية لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة، "تحد صارخ لجهود فريق المراقبين الأممي وضباط الارتباط المبذولة لوقف إطلاق النار في الحديدة".

وأكد، أن ميليشيات الحوثي تقابل جهود الفريق الأممي بشأن نشر نقاط ضباط الارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار، بالتصعيد الميداني واستهداف المواطنين وممتلكاتهم في محاولة لنسف هذه الجهود.

وذكر الإعلام العسكري، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة 20 خرقا في الحديدة نتج عنها مقتل وجرح ثلاثة من منتسبي القوات المشتركة، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين، مشير إلى أن الميليشيات استخدمت في هذه الاعتداءات المدفعية الثقيلة وقذائف آر بي جي وعيارات 14.5 و12.7 ومعدلات البيكا وأسلحة القناصة؛ وشملت الخروقات مدينة الحديدة، بما في ذلك المناطق التي تم فيها تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار.

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وأوضح البيان، أنه عند تثبيت نقطة المراقبة الثالثة في منطقة كيلو 16، تزامن ذلك مع استهداف الميليشيات الحوثية لمواقع القوات المشتركة القريبة من ذات المكان وقد أسفر ذلك الاعتداء الإجرامي عن مقتل وجرح ثلاثة من المقاومة برصاص قناصة الميليشيات.

وفي السياق، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أن الميليشيات تستخف بقرار وقف إطلاق النار من خلال قتلها للجندي وإصابتها للضابط، إضافة لإرغامها رئيس الفريق الأممي على الوصول لموقع الانتشار عبر طريق تبعد أكثر من 4 ساعات، فيما الوصول للمكان لا يحتاج لأكثر من 15 دقيقة.

واستعرض البيان، الخروقات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في الحديدة، الاثنين، حيث رصد 4 خروقات في مدينة الحديدة، و 6 خروقات في مديرية الدريهمي، ومثلها في مديرية التحيتا، إضافة إلى 4 خروقات في مديرية حيس.

وخلال ثلاثة أيام تمكنت البعثة الأممية وفرق ضباط الارتباط المشتركة من فرض وتثبيت ثلاث نقاط وتبقت واحدة رابعة تثبت يوم الثلاثاء، على التوالي في قطاعات: كيلو8، مدينة الصالح، كيلو16، قرية منظر.