شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن أكلوا الأخضر واليابس.. الحوثيون في إب يستعدون للبطش بالمغتربين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب، حصر وجمع قاعدة بيانات، عن أعداد المغتربين وأماكن تواجدهم في خطوة لفرض اتاوات مالية عليهم.
وخرج اجتماع ترأسه وكيل المحافظة لشؤون المغتربين المعين من الحوثيين، راكان النقيب مع بعدد من الجهات ذات العلاقة، بقرار يقضي بجمع قاعدة بيانات للمغتربين من أبناء المحافظة.
وأشار البلاغ أن العملية تأتي في إطار متابعة قضايا المغتربين، وهي الخدعة التي لم تنطلي على أحد من المتابعين.
وسادت حالة من السخط في أوساط المغتربين وأهاليهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن هذا الإجراء ستتبعه خطوات إجرائية تتمثل في فرض اتاوات مالية على المغتربين وأسرهم .
وتشكو غالبية أسر المغتربين من عمليات ابتزاز مالي تمارسها عليهم مليشيا الحوثي الانقلابية، طوال سنوات السيطرة على المحافظة.
وتعد محافظة من أكبر المحافظات اليمنية التي يغترب أبناءها خارج الوطن للبحث عن مصدر رزق بسبب البطالة في البلد وعدم وجود فرص العمل داخل البلاد.
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