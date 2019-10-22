شكرا لبحثكم عن خبر تعميم حوثي للجامعات بتخفيض 30 % من رسوم الجامعة وتحديد صرف الدولار بـ 250 ريال.. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الحوثي تعيم للجامعات اليمنية الحكومية والخاصة بتخفيض نسبة الرسوم الدراسية للطلاب بواقع 30% وبسعر صرف البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرتهم ايضا بسعر 250 ريال / للدولار .

وحصل موقع " المشهد اليمني " على نسخة من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تضمن أيضا بعدم إخراج الطلاب من الجامعات والاختبارات لظروف مادية .

هذا ولم يتضمن القرار المعالجات في حالة عجز الطلاب عن دفع الرسوم بين وزارة التعليم العالي والجامعات الأهلية وهو ماسينتج عن أزمة بين الطلاب والجامعات وكذلك الوزارة .

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الجدير ذكره أن القرار جاء بناء على توجيهات ما يسمى المجلس السياسي الأعلى والذي جمد حزب المؤتمر عضويته فيه يوم أمس .