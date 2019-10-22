شكرا لبحثكم عن خبر عشرات الملايين اعتماد شهري من أملاك نجل الرئيس هادي للحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصادر خاص لـ "المشهد اليمني" إن جامعة الناصر التابعة لـ ناصر عبدربه، نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اعتمدت وبشكل رسمي عشرات الملايين شهرياً دعماً لمليشيا الحوثي في صنعاء.
وأضاف المصدر: أن جامعة الناصر التي تقع في العاصمة صنعاء تسلم شهرياً لمندوب المليشيات أكثر من 60 مليون ريال بموافقة مباشرة من نجل الرئيس هادي من أجل الحافظ على استمرار الجامعة في عملها بصنعاء.
وأشار المصادر إلى أن ادارة الجامعة تتواصل مع نجل الرئيس هادي وتشكو له من تعسفات الحوثي فيرد بقوله:" اعطوهم المبلغ الذي يريدوه وحافظوا على استمرار الجامعة في عمليتها التعليمية".
وتفرض مليشيات الحوثي إتاوات مالية كبيرة على كل المنشآت الخاصة في صنعاء، منذ أن أحكمت سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21سبتمبر 2014م .
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الملايين اعتماد شهري من أملاك نجل الرئيس هادي للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.