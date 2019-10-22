الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين بصعدة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غربي محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمالي البلاد.



وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم تحرير مناطق "بيت حشران"، و"معتق"، و"العتم"، و"العريشة"، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار باتجاه، منطقتي آل علي، وبني معين.

كما سيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في مناطق بآل زاهر وآل شرقة ومواقع أخرى في منطقة بني معين الاستراتيجية.

بالتزامن كثفت مدفعية الجيش الوطني، قصفها لمواقع وتعزيزات الميليشيا المتمردة، في المنطقة ذاتها.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة.

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في السياق تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، من انتزاع أكثر من مائة لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات جوار مساكن المواطنين وداخل مزارعهم وفي الطرقات العامة، بالمناطق المحررة.

وأوضح البيان، ان قوات الجيش الوطني، تواصل في الأثناء، عملية تطهير المناطق المحررة، من الألغام والعبوات الناسفة، التي خلفتها الميليشيا المتمردة، قبل فرارها.

إلى ذلك، أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران ومدفعية التحالف، الاثنين، محاولة التفاف وتسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور مران قائد الوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي، إن ميليشيات الحوثي حاولت الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل "تويلق" في ميمنة الجبهة شمالاً وجبل "القمامة" في الميسرة جنوباً، وقاموا بتعطيل كافة اجهزة الاتصالات والتشويش عليها واسفرت المعارك عن تكبيد الميليشيا الكثير من الخسائر الفادحة بالعتاد والأرواح.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تقدمت وسيطرت على تبة "البروكية" على مشارف مركز مديرية الظاهر.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.