وزير الخارجية: لن نذهب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ اتفاق الحديدة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

جدد وزير الخارجية محمد الحضرمي، التأكيد على أن الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ اتفاق الحديدة سيشجع ميليشيا الحوثى على عدم تنفيذ أى اتفاقيات مستقبلية.



وأكد الحضرمي، أثناء لقائه المبعوث السويدى الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبى ، مساء الإثنين، أن تنفيذ هذا الاتفاق تأخر كثيرا بسبب استمرار تعنت الميليشيات الانقلابية ورفضها المتكرر لاحترام وتنفيذ ما وافقت عليه أمام العالم.

وأدان استمرار ميليشيات الحوثى فى وضع عراقيل ومعوقات أمام أعمال مكاتب الأمم المتحدة فى المناطق الخاضعة لها، مشيرا إلى أن هذه العراقيل المفروضة من قبل الميليشيات وأجهزتها تعد ممارسات لا أخلاقية تعيق وصول المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين من اليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل عام.

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ودعا وزير الخارجية اليمنى المجتمع الدولى ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى إدانة مثل هذه الممارسات وأن يضطلع بمسؤولياته ويلزم هذه الميليشيات بإيقاف كل هذه المعوقات.

وجدد التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى اليمن مارتن جريفثس والتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

واستعرض اللقاء آخر تطورات عملية السلام فى اليمن والجهود التى تبذلها الحكومة اليمنية للوصول إلى سلام دائم وشامل وتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.

من جهته، عبر السفير السويدى بيتر سيمنبى عن وقوف بلاده إلى جانب اليمن وحكومته الشرعية لتجاوز أزمته وإحلال الأمن والاستقرار.