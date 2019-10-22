فضيحة مدوية للحوثي ضد  المغتربين 

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
الخليج 365
أطلقت مليشيا الانقلاب الحوثية في محافظة إب وسط البلاد، عملية حصر وتجميع قاعدة بيانات، عن أعداد المغتربين وأماكن تواجدهم في خطوة لفرض اتاوات مالية عليهم.
واقر اجتماع ترأسه وكيل المحافظة لشؤون المغتربين المعين من الحوثيين، راكان النقيب، مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بجمع قاعدة بيانات للمغتربين من أبناء المحافظة.
وأشار البلاغ أن العملية تأتي في إطار متابعة قضايا المغتربين، وهي الخدعة التي لم تنطلي على أحد من المتابعين.
وسادت حالة من السخط في أوساط المغتربين وأهاليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا الإجراء ستتبعه خطوات إجرائية تتمثل في فرض اتاوات مالية على المغتربين وأسرهم.
وتشكو غالبية أسر المغتربين من عمليات ابتزاز مالي تمارسها عليهم مليشيا الحوثي الانقلابية، طوال سنوات السيطرة على المحافظة.
وتبتز المليشيا الانقلابية المغتربين بأسرهم وأملاكهم، ما يجعلهم عرضة لدفع اتاوات مالية كبيرة وفق كثير من المغتربين.
وينتشر عشرات الآلاف من أبناء المحافظة في عدد من دول العالم في غربة قسرية بحثاً عن الرزق بسبب البطالة في البلد وعدم وجود فرص العمل.
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