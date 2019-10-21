الإثنين 21 أكتوبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 وهي كالتالي :

صحيفة حوثية تهاجم "مؤتمر" صنعاء بعد إعلانه تعليق الشراكة مع المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/428372/ النواب المصري يطالب إيران برفع يدها عن اليمن https://www.elyamnelaraby.com/428388/ هيئة التدريس بجامعة تعز تندد بإقتحام مسلحو الإصلاح حرم الجامعة https://www.elyamnelaraby.com/428393 لملس يثمن الأدوار الأخوية العظيمة للإمارات مع الشعب الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/428395/ مواطنون : قيمة جواز السفر في شبوة وصل إلى الف ريال سعودي في عهد الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/428399/ لهذا السبب.. الهيئة العسكرية الجنوبية توكل محامين للترافع أمام القضاء https://www.elyamnelaraby.com/428404/ Advertisements الدبيش لـ “الخليج 365” : الميليشيات أجبرت الجنرال أبهجيت على السفر خمس ساعات لتثبيت النقطة الثالثة https://www.elyamnelaraby.com/428414/ وزير المالية يدعو المجتمع الدولي لحشد التمويل لدعم عجز الموازنة https://www.elyamnelaraby.com/428421/ البعثة الأممية تثبت النقطة الثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/428426/ أبين .. الحزام الأمني يحبط هجوم إخواني على مودية https://www.elyamnelaraby.com/428429/ الشرعية تعلن عن إحباط محاولة إلتفاف للميليشيات في الملاحيظ بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/428436/ حيدر العطاس يبحث مع السفير الأمريكي الوضع العام في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/428459/ الجامعة البهائية العالمية تكشف عن ضغوط حوثية تستهدف طائفتها في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/428469/ الحزام الأمني في أبين يعلن رفع جاهزيته القتالية لمواجهة خروقات الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/428475/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.