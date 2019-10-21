محمد بن سلمان يزف بشرى سارة للجميع ...والفرحة تعم المدن السعودية .. ماذا يحدث الآن؟

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عدن - ياسمين التهامي - لاقت خطوات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة كوريا الجنوبية ارتياحا واسعا لدى الشارع السعودي، وزفت خطوات التعاون بين البلدين بشريات سارة للسعوديين.

حيث شهد وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية توقيع مذكرات تفاهم وتعاون عدة بين البلدين.

ووقّع الجانبان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، مذكرات تعاون في مجالات: الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي.

كما وقَّعا اتفاقيات للإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

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