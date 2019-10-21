ابطال الجيش واللجان يأسرون مرتزقة سودانيين في حيران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، اليوم الاثنين، وقوع مجموعة من الجنود السودانيين المرتزقة أسرى بيد أبطال الجيش واللجان الشعبية قبل أسبوع في جبهة حيران بمحافظة حجة.

ووقع الآلاف أسرى من المرتزقة والمخدوعين المحليين بينهم عدد كبير من ضباط وجنود الجيش السعودي وجنسيات أخرى إثر عملية “نصر من الله” بمحور نجران.