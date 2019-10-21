شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسالة صادمة ومزلزلة ترعب ولي عهد أبو ظبي وجميع اسرة بن زايد .. محتجون يهدمون تمثال الشيخ زايد (يحدث الان) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجه متظاهرون لبنانيون قبل قليل رسالة صادمة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال الاحتجات التي تشهده البلاد.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعًا مصورًا أظهر تمثالًا محطمًا بالكلية، قالوا إنه تمثال الشيخ زايد آل نهيان، الموضوع أمام السفارة الإماراتية بلبنان.

وأكد ناشطون، أن المتظاهرين قاموا بتحطيم تمثال الشيخ زايد، تعبيرًا عن رفضهم للتدخل الإماراتي في شؤون بلادهم، وتنديدًا بمخططات محمد بن زايد في المنطقة.

وعلق أحد النشطاء مهاجمًا حكام الإمارات، بقوله:"جابوا لأنفسهم الكلام تدخلهم في شؤون الغير ما من وراه إلا احتقار الشعوب لهم".

وهاجم آخر ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، تحديدًا، فقال:"هذي نهاية الدكتاتورية أصبح الشعب الإماراتي مكروه في كل الدول، بسبب سياسة حكامهم وخصوصًا مبز".

ويذكر أن مجلة "لوبوان" الفرنسية أطلقت على ولي عهد أبو ظبي في مقال نشرته الشهر الماضي لقب "مهندس الثورات المضادة" لدول الربيع العربي.

Advertisements

وقالت إنه "مهندس الثورات المضادة وحكم العسكر وهو يرى في إشراك المجتمع تهديدا أكثر منه فرصة".

ويتخوف اللبنانيون من تدخل الإمارات لإفساد ثورتهم ضد رموز الفساد في بلادهم عن طريق الدعم المادي، معتبرين أن اي دعم اماراتي للبنان سيستخدم كأداة ضغط سياسي لتمرير اجندة ابوظبي الاقليمية.

وسبق أن حذرت وزارة الخارجية الإماراتية، مواطنيها، من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، كما أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات بالسفارة بهدف تسهيل مغادرة رعاياها في ظل استمرار المظاهرات الشعبية الحاشدة، التي تشهدها البلاد لليوم الخامس على التوالي.

ويشهد لبنان، منذ الخميس، تظاهرات غاضبة في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، والتي اندلعت بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.

عاجل : متظاهرون لبنانيون يهدمون تمثال الشيخ زايد آل نهيان أمام السفارة الإماراتية بلبنان pic.twitter.com/tlQS40blBb — عاجل بوست (@ajelpost1) October 21, 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة صادمة ومزلزلة ترعب ولي عهد أبو ظبي وجميع اسرة بن زايد .. محتجون يهدمون تمثال الشيخ زايد (يحدث الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.