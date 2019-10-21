شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو... كيف رد صدام حسين عندما أرادوا تخويفه بالإعدام.. ابنته رغد تنشر (آخر فيديو) يلهب مشاعر ملايين العرب ويحرج الحكام والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في فيديو جديد، ألهب مشاعر ملايين العرب المحبين للرئيس الراحل صدام حسين..تفاعل ناشطون على نطاق واسع مع مقطع نادر نشرته رغد صدام حسين ابن الرئيس العراقي الراحل، لأحد جلسات محاكمة والدها إبان الغزو الأمريكي للعراق.

وظهر “صدام” في الفيديو المنشور وهو يعنف القاضي بشدة ويتهمه بالعمالة للأمريكان، بعدما حاول القاضي إسكاته وتخويفه بحكم الإعدام.

ورد عليه الرئيس العراقي الراحل بحزم قائلا:”إذا انت تخاف من وزيرالداخلية أنا ما يخوف كلبي”، ليظهر القاضي في موقف محرج جدا ولم يتمكن من الرد.

وقبل أيام نشرت رغد صدام حسين أيضا رسائل أثارت جدلا واسعا من أبيها بعث بها من داخل المعتقل أيام اعتقاله عقب الغزو الأمريكي.

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ونشرت “رغد” في تغريدة لها على حسابها بتويتر نص هذه الرسائل التي تنشر لأول مرة، وحوت تعليق صدام على مقتل أبنائه عدي وقصي وحفيده مصطفى.

وعبرت رغد عن دعمها للتظاهرات الحالية في العراق، ونشرت الأسبوع الماضي مقطع فيديو لاستهداف أحد المحتجين خلال التظاهرات الدموية المطالبة بإقالة الحكومة العراقية، قالت إنه يمثل “اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

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