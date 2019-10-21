عاجل .. إحباط محاولة التفاف حوثية في ملاحيظ صعدة 

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين، احباط محاولة التفاف نفذتها جماعة الحوثي على مواقع في منطقة المحلاحيظ التابعة المديرية الظاهر شمالي غرب صعدة.



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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” عن محور مران قائد الوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي قوله ان مليشيا الحوثي حاولت الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل “تويلق” في ميمنة الجبهة شمالاً وجبل "القمامة" في الميسرة جنوباً، وقاموا بتعطيل كافة اجهزة الاتصالات والتشويش عليها.

وبحسب القائد العسكري تمكنت قوات الجيش الوطني من احباط هجمات الحوثيين، وكبدتهم الكثير من الخسائر الفادحة بالعتاد والارواح.

وأشار الى ان قوات الجيش الوطني تقدمت وسيطرت على تبة "البروكية" على مشارف مركز مديرية الظاهر.