اليمن يشارك في اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الاسلامي الثاني بالقاهرة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي الخليج 365 شارك اليمن في الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة الذي عقد على هامش أعمال اسبوع القاهرة الثاني للمياه.

وناقش الاجتماع الذي ترأس فيه وفد بلادنا، القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، تنسيق الجهود لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ استراتيجياتهم المائية الوطنية، ضمن الإطار العام لرؤية منظمة التعاون الإسلامي، والخروج بنتائج وتوصيات تركز على الأولويات المشتركة بين دول المنظمة، اضافة الى موضوع معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة المياه العابرة للحدود وسبل توفير الدعم المالي.

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