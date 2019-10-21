امتياز مع مرتبة الشرف الأولي لرسالة الدكتوراه للجوهي 

الإثنين 21 أكتوبر 2019 رسالة الدكتوراه للجوهي الخليج 365 حصل الدكتور عبدالله الجوهي على رسالة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولي.

ناقشت الدراسة التركيب الاقتصادي للسكان في محافظة حضرموت دراسة كارتوجرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من: ◄العالم الجليل البروفِسور محمد الفتحي بكير أستاذ الحغرافيا الاقتصادية كلية الآداب جامعة الاسكندرية رئيسا ومناقشاً. ◄العالم الجليل البروفِسور سيد أحمد سالم قاسم أستاذ جغرافية العمران ورئيس قسم الجغرافيا الأسبق مشرفاً. ◄العالم الجليل الأستاذ الدكتور خالد إبراهيم محمد بدرة أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد ورئيس قسم الجغرافيا السابق كلية الآداب جامعة أسيوط مناقشاً. جاءت الرسالة في خمسة فصول تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاتمة كالآتي: ◄الفصل الأول: الخصائص العامة للسكان بمحافظة حضرموت. ◄الفصل الثاني: حجم قوة العمل ومعدلات نموهم بمحافظة حضرموت. ◄الفصل الثالث: الخصائص الديموغرافية للسكان ذوي النشاط الاقتصادي. ◄الفصل الرابع: الخصائص الاقتصادية لقوة العمل. Advertisements ◄الفصل الخامس: تخطيط القوى العاملة ومستقبلها في محافظة حضرموت حتى عام 2040. و بعد المناقشة قررت اللجنة بالاجماع منح الباحث درجة الدكتوراه في الجغرافيا تخصص ( جغرافيا بشرية والخرائط) مع مرتبة الشرف الأولى . وتبارك أسره الخليج 365 للدكتور عبدالله الجوهي.

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