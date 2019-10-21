الحزام الأمني في أبين يعلن رفع جاهزيته القتالية لمواجهة خروقات الإصلاح

الإثنين 21 أكتوبر 2019

قائد قوات الحزام الأمني في أبين عبد اللطيف السيد

الخليج 365

وجه قائد قوات الحزام الأمني في أبين، عبد اللطيف السيد، كافة القوات برفع الجاهزية القتالية إستعداداً لمواجهة خروقات ميليشيا حزب التجمع اليمني للإصلاح الإرهابية للهدنة التي دعت لها المملكة العربية السعودية .



وقال بيان صادر عن قوات الحزام الأمني، أن القوات لازالت ملتزمة بالهدنة بكل شروطها حقنا للدماء بين الاخوة واحتراماً للأشقاء ورغم ذلك اقدمت مليشيات حزب الاصلاح الارهابية بقيادة محمد العوبان بالهجوم على قوات الحزام الامني بمديرية مودية، وشنت هجوما بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة علئ النقاط الأمنية المرابطة امام المحكمة .

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ونقل البيان عن مصدر عملياتي في الحزام الأمني بابين ان هذة الهجوم اسفر عن مقتل 5 من العناصر الاصلاحية والاستيلاء على 6 اطقم ومدرعة .

وذكر البيان أن القائد عبداللطيف السيد، وجه برفع درجة الجاهزية القتالية القصوى في كل القطاعات الأمنية التابعة للحزام أبين في كل من المحفد ولودر واحور والخبر والقوات المرابطة في خط المواجهة في شقرة والانتظار لتعليمات العسكرية القادمة ورفع درجة التأهب القصوئ لكل القطاعات للرد علئ استفزازات المليشيات التي لاتحترم العهود والمواثيق.

وقال السيد بحسب البيان، "إننا في الوقت الذي نعلن فية التزامنا بالمبادرة والهدنة السعودية واحتراماً للعهود والمواثيق الا اننا لن نضل مكتوفي الأيدي لإي عمل من حزب الاصلاح الارهابي ضد رجالنا من قوات الحزام والقوات القتالية الجنوبية الذي نشترك معهم في خندق الشرف والبطولة للدفاع عن ارضنا واهلنا في أبين خاصة والجنوب عامة" .

وأضاف "نوجه رسالة لاشقائنا في الخليج وخصوصاً السعودية والامارات بان هولاء المليشيات الارهابية لم ولن تكون الا مع مصالحها السلطوية الانانية متجاهلة مصلحة الشعب الذي تتشدق باسمه ليل ونهار وسوف يضربون عرض الحائط بكل المبادرات والهدن ويضعونكم في الموقف المحرج امام العالم أجمع" .