وزير الكهرباء يزور محطتي كهرباء في المكلا والمهرة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 المهندس محمد العناني الخليج 365 زار وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني اليوم، محطتي كهرباء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وأخرى في محافظة المهرة .

وفي المكلا، تفقد الوزير العناني، محطة الريان المركزية، واستمع من مدير المحطة المهندس احمد اليميني، إلى شرح عن واقع واداء المحطة والجهود المبذولة لتحسين أداء المحطة، والصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمحطة. Advertisements واطلع الوزير على صالة المولدات الكهربائية بالمحطة وغرفة التحكم واقسام المحطة المختلفة. وترأس الوزير إجتماعا للمعنيين والمسؤولين بالمحطة.. مشيدا بجهود طاقم المحطة، مشددا على مواصلة ومضاعفة الجهود لتحسين الاداء والقيام باعمال الصيانة والاصلاحات بشكل دوري. وفق المهرة، تفقد الوزير العناني سير العمل في محطة كهرباء سيحوت - المسيلة بمحافظة المهرة. واطلع العناني على قدرة المحطة الإنتاجية ، مستمعاً من مدير محطة الكهرباء سالم العدلي، إلى شرح عن مكوناتها الفنية وقدرتها التوليدية والتحديات التي تواجهها.

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