بأوامر سريعة ومباشرة من محمد بن سلمان.. تحركات سعودية عاجلة بشأن هذه الدولة العربية

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن أكبر صندوق استثماري سعودي في العالم، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن رغبته في الاستثمار بالسودان، في مجال النفط والكهرباء والمعادن.

وقال سفير المملكة في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، إن الشركات السعودية، لديها فرص واعدة وكبيرة، في الكهرباء والمعادن والنفط لصالح البلدين، وفقًا لشبكة "الشروق" السودانية.

وأكد "جعفر" لدى لقائه وزير الطاقة والتعدين السوداني، يوم الأحد، أن ثلاثًا من أكبر الشركات والمؤسسات السعودية، ترغب في الاستثمار بالسودان، في مجالات الطاقة المتجددة والمعادن، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان، والسعي للاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين.

وأعرب "جعفر" عن رغبة شركة "أيكوبات"، التابعة لصندوق الاستثمار السعودي، بالاستثمار في كل أنواع الطاقة البديلة.

كما أعرب عن رغبة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بالاستثمار في قطاع المعادن عامة، والذهب والحديد خاصة.

كما سلم السفير السعودي وزير الطاقة والتعدين، مذكرة تفاهم من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية للتعاون مع نظيرتها السودانية، موضحًا أن الترتيب يجري للعمل على عقد اجتماعات اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة برئاسة وزيري الطاقة في البلدين.

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