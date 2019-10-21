جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة استشهد أربعة مواطنين بينهم امرأة وطفل، اليوم اثر غارة لطيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي على مديرية كتاف الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أن طيران العدوان استهدف سيارة مواطن بغارة جوية في مديرية كتاف أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين واحتراق سيارتهم. وكان طيران العدوان الغاشم شن غارة على منطقة غمار بمديرية رازح أدت لاستشهاد مواطن.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضحيتها اطفال ونساء .. جريمة بشعة يرتكبها الطيران السعودي في صعدة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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