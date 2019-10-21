شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... جريمة هزت عرش الرحمان... شاب خليجي يغرز في بطن أمه سيخ حديدي... وضباط الشرطة يصابون بصدمة كبيرة من ردة فعل الأم بعد تعرضها لطعنة قاتلة ( صورة ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تهجم شاب كويتي على والدته وأصابها بجرح في البطن نتيجة غرز سيخ في بطنها، ما استدعى نقل الأم إلى المستشفى.

وتبين وجود جرح قطعي في البطن جراء انغراز سيخ شوي، حيث جرت إحالتها إلى قسم الجراحة لمتابعة حالتها الصحية والتأكد من الأضرار التي تسبب بها السيخ.

ونقلت صحيفة ”الراي“ المحلية عن مصدر أمني قوله إن ”رجال الأمن انتقلوا إلى المستشفى حيث تتواجد الأم، فقالت إن سيخ الشوي انغرز في بطنها بالخطأ وإنها لا ترغب في تسجيل قضية بحق ابنها وإن ما حصل كان مشكلة عائلية حصلت في نطاق البيت“.

وأضاف المصدر أنه ”تقرر التحفظ على الابن احتياطيًا، وتم تسجيل إثبات حالة عن الواقعة، وإخطار المسؤولين في وزارة الداخلية، حيث ينتظر الأمنيون التقرير النهائي بخصوص الإصابة التي لحقت بالمواطنة على يد ابنها لاتخاذ قرار بخصوص الواقعة“.

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