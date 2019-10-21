شاهد .. عملية تثبيت نقطة المراقبة الثالثة لوقف إطلاق النار في الحديدة

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
صورة من الفيديو
الخليج 365
نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فيديو، لعملية تثبيت نقطة المراقبة الثالثة لوقف إطلاق النار في الحديدة من قبل الفريق المشترك لضباط الارتباط بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها .
وتمكن الفريق المشترك من تثبيت النقطة الثالثة في كليو 13 بحوش البقر باتجاه كليو 16 باطراف مدينة الحديدة والذي تضم ضباط الارتباط من جانب القوات المشتركة والمليشيات الحوثية .
وكان الفريق الأممي قد قام بالاشراف على تثبيت النقطتين الاولى والثانية بعد محاولات متكررة لإعاقة تثبيت النقاط من قبل مليشيات الحوثي يوم امس عندما لم تسمح للمراقبين الأممين بالخروج من ميناء الحديدة حتى تم تنفيذ الاتفاق عصرا .
وتأتي عملية تثبيت الانتشار لنقطة الارتباط الثالثة في إطار خفض التصعيد بالمنطقة واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في محافظة الحديدة، ووفقا لآلية تهدئة تم الموافقة عليها باجتماع سابق للجنة الثلاثية.
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