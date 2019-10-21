الإثنين 21 أكتوبر 2019 عناصر قطرية في تركيا إستعدادا لشغب كأس العالم الخليج 365 بثت وكالة أنباء الأناضول التركية، مشاهداً لتدريب عناصر من الشرطة القطرية، بمدينة أزمير غرب تركيا .

وقالت الوكالة أن يتم تدريب هذه العناصر استعدادا لمواجهة الشغب الجماهيري المحتمل خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم . Advertisements ويظهر في الفيديو مشاهد تمثيلية لأعمال الشغب وكيفية تعامل الشرطة مع هذه الأعمال مستخدمة الكلاب البوليسية وخراطيم المياه والهروات وغيرها من أساليب قمع التظاهرات . وحصلت دولة قطر على حق إستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في صفقة لازالت تدور حولها العديد من الشكوك، فيما يجري الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تحقيقاً موسعاً لمعرفة حقيقة تسليم قطر مبالغ مالية كرشاوي للحصول على الإستضافة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. تدريب عناصر قطرية في تركيا إستعداداً لشغب كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.