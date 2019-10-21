حيدر العطاس يبحث مع السفير الأمريكي الوضع العام في اليمن

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
لقاء حيدر مع كريستوفر هنزل
الخليج 365 - الرياض
بحث مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء الأسبق، المهندس، حيدر أبوبكر العطاس، اليوم الإثنين، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية، كريستوفر هنزل الوضع العام باليمن شماله وجنوبه والجهود المبذولة لحسم المعركة مع ميلشيا الحوثي الإنقلابية وشركائهم والانتقال للعملية السياسية لحل كافة الملفات العالقة .
وأستعرض اللقاء جهود الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية لادارة الحوار بين الحكومة والمجلس الانتقالي بغية الوصول الى حل يوحد كل الجهود نحو حسم المعركة مع الانقلابيين وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأصدقاء .
وخلال اللقاء، أشاد العطاس والسفير الأمريكي بجهود المملكة العربية السعودية برعاية الحوار بين الحكومة والانتقالي .. مؤكدين دعمهما لهذه الجهود .
وأثنى العطاس على جهود سعادة السفير والإدارة الأمريكية لإنجاح الحوار ودعم الشرعية والتحالف العربي في هذه المعركة وصولا الى عملية سياسية مسؤولة تنهي الانقلاب وتعالج بثقة كافة الملفات العالقة ليعم اليمن شمالا وجنوبا الامن والاستقرار للانطلاق نحو التنمية الشاملة .
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