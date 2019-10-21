نائب الرئيس يؤكد على محافظ الحديدة مضاعفة الجهود لتلبية متطلبات المواطنين

أكد نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، خلال لقاءه، اليوم محافظ محافظة الحديدة حسن علي طاهر، على مضاعفة الجهود لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وتفعيل المكاتب التنفيذية وتقديم الخدمات وفقاً للمتاح . وعبر نائب الرئيس خلال اللقاء الذي حضره رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن محمد مصلح عيظه، عن شكره وتقديره لمساندة الأشقاء في السعودية ودعمها للأجهزة الأمنية في المديريات المحررة. واستمع إلى الجهود المبذولة والتسهيلات الممنوحة لكل القوافل الإنسانية المقدمة من مختلف المنظمات الدولية في ظل عراقيل كبيرة تضعها الميليشيات وتهدف من خلالها إلى زيادة معاناة المواطنين وفرض حصار مطبق عليهم. وقدم رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، خلال اللقاء، تقريراً عن جهود تثبيت وقف إطلاق النار من خلال نشر المراقبين على خطوط التماس في مدينة الحديدة وحرص الشرعية المستمر للالتزام بتنفيذ اتفاقية الحديدة المنبثقة عن تفاهمات استوكهولم وسط تعنت ومماطلة من قبل الحوثيين ليصل بهم الحد إلى استهداف المراقبين لوقف إطلاق النار.



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