استشهاد مواطن بغارة جوية في محافظة صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة استشهد مواطن، اليوم الاثنين، جراء غارة لطيران العدوان السعودي على محافظة صعدة، شمال اليمن. وافادت مصادر محلية باستشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان على الطريق العام في منطقة غمار بمديرية رازح الحدودية. كما تعرضت قرى آهلة بالسكان في المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة. وكانت قد أصيبت امرأة بجروح، أمس الأحد، جراء غارة للطيران على منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية.

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