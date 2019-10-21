لحج .. المحافظ يوجه بحل مشاكل الغاز المنزلي وتوفيره بالسعر الرسمي 

الإثنين 21 أكتوبر 2019 اللواء الركن أحمد تركي الخليج 365 وجه محافظ محافظة لحج، قائد اللواء 17 مشاة اللواء الركن أحمد تُركي اليوم، بحل مشكلة توفير الغاز المنزلي بالسعر الرسمي .

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع اليوم الإثنين للمكاتب التنفيذية بالمحافظة . Advertisements كما وجه المحافظ مكتب الصناعة بتفعيل الدور الرقابي على التجار، ومنع الاستغلال والاحتكار الذي يضر بالمواطنين ويزيد من معاناتهم. واقر الاجتماع بإلزام وكلاء بيع مادة الغاز المنزلي بإعداد كشوفات رسمية بأسماء مندوبي بيع المادة بالمحافظة. وأشاد محافظ لحج بجهود عمال صندوق نظافة المحافظة، مؤكدا خلال لقائه عمال الصندوق، حرص السلطة المحلية على معالجة أوضاع العمال، لما لهم من أهمية في حماية المنظومة البيئية للمحافظة. ووجه المحافظ برفع حد الحافز المالي لعاملي صندوق نظافة المحافظة و تحسينها.

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