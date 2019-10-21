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الشرعية تعلن عن إحباط محاولة إلتفاف للميليشيات في الملاحيظ بصعدة

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 21 أكتوبر 2019

الشرعية تعلن عن إحباط محاولة إلتفاف للميليشيات في الملاحيظ بصعدة

الخليج 365

أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية التحالف، محاولة التفاف وتسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن قائد محور مران قائد الوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي "ان مليشيا الحوثي حاولت الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل "تويلق" في ميمنة الجبهة شمالاً وجبل "القمامة" في الميسرة جنوباً، وقاموا بتعطيل كافة اجهزة الاتصالات والتشويش عليها واسفرت المعارك عن تكبيد المليشيا الكثير من الخسائر الفادحة بالعتاد والارواح" .

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وأشار الى ان قوات الجيش الوطني تقدمت وسيطرت على تبة "البروكية" على مشارف مركز مديرية الظاهر.

وفي وقت سابق أعلنت قوات الجيش الوطني أنها تمكنت بإسناد من مروحيات ومدفعية التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن قائد محور رازح اللواء حمود الخرم قوله أن قوات الجيش الوطني تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة في جبهة رازح واستعادت جبال (العلم ، الشعاب ، اللبني) ,

وأضاف أن القوات وصلت إلى جبل (الثائر) واسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الحوثي الانقلابية.

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