- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 21 أكتوبر 2019
الخليج 365
أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية التحالف، محاولة التفاف وتسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن قائد محور مران قائد الوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي "ان مليشيا الحوثي حاولت الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل "تويلق" في ميمنة الجبهة شمالاً وجبل "القمامة" في الميسرة جنوباً، وقاموا بتعطيل كافة اجهزة الاتصالات والتشويش عليها واسفرت المعارك عن تكبيد المليشيا الكثير من الخسائر الفادحة بالعتاد والارواح" .
وأشار الى ان قوات الجيش الوطني تقدمت وسيطرت على تبة "البروكية" على مشارف مركز مديرية الظاهر.
وفي وقت سابق أعلنت قوات الجيش الوطني أنها تمكنت بإسناد من مروحيات ومدفعية التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن قائد محور رازح اللواء حمود الخرم قوله أن قوات الجيش الوطني تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة في جبهة رازح واستعادت جبال (العلم ، الشعاب ، اللبني) ,
وأضاف أن القوات وصلت إلى جبل (الثائر) واسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الحوثي الانقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تعلن عن إحباط محاولة إلتفاف للميليشيات في الملاحيظ بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.