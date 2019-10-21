- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجبير: الحل السياسي أفضل لليمن
الإثنين 21 أكتوبر 2019
الخليج 365
أكد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن الحل السياسي هو الأفضل للأزمة اليمنية، معربًا عن دعم بلاده للجنة الدستورية في سوريا.
وقال الجبير، في تصريحات صحفية بلندن اليوم الإثنين: "نؤمن أن الحل السياسي هو الأفضل بشأن الوضع في اليمن"، مشددًا على أن هناك حوارًا دوليًا بشأن اليمن يهدف إلى التوصل إلى أفضل حل للأزمة.
وتابع: "نعمل مع شركائنا في الإمارات على زيادة فعالية الجيش اليمني"، مشيرًا إلى أن أزمات الشرق الأوسط تؤثر على العالم أجمع.
وجدد الوزير السعودي، اتهام بلاده لإيران بالوقوف وراء حادث استهداف معملي النفط التابعين لشركة "أرامكو" السعودية في بقيق وخريص يوم 14 سبتمبر الماضي.
وقال الجبير: "مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو"، مشددًا على أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.
وأشاد وزير الدولة السعودي بالموقف الأوروبي إزاء إيران عقب استهداف "أرامكو"، مؤكدًا أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت النفط، موقف صحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: الحل السياسي أفضل لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.