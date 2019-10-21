أبين .. الحزام الأمني يحبط هجوم إخواني على مودية

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الحزام الامني

الخليج 365

أفادت مصادر ميدانية، أن قوات الحزام الأمني مسنودة برجال القبائل، تصدت اليوم الإثنين، لهجوم شنته ميليشيا حزب الإصلاح الإخواني على مديرية مودية شرق محافظة أبين .



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وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن الميليشيات الإخوانية حاولت إقتحام مديرية مودية الواقعة تحت سيطرة قوات الحزام الأمني ولكن الأخيرة وبمساندة من رجال القبائل تمكنت من التصدي للهجوم وتكبيد ميليشيا الإخوان خسائر بشرية فادحة .

وبحسب المصادر، فإن قوات الحزا الأمني غنمت أربعة اطقم، بعد سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في صفوف الميليشيات الإخوانية التي لاذت بالفرار .

وتحاول ميليشيا الإصلاح بين الحين والأخر وتحت مسمى القوات الشرعية، إقتحام مديرية مودية، الأمر الذي يهدد إتفاق التهدئة الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية ضمن حوار جدة .