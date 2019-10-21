الإثنين 21 أكتوبر 2019

البعثة الأممية تثبت النقطة الثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة

الخليج 365

نجح الفريق المشترك لضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية، الاثنين، في تفعيل وتثبيت نقطة الارتباط الثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، غربي اليمن، بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.



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وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان، إن الفريق تمكن من تثبيت النقطة الثالثة في كيلو 13 بحوش البقر باتجاه كيلو 16 بأطراف مدينة الحديدة، والتي تضم ضباط الارتباط من جانب القوات المشتركة والميليشيات الحوثية.

وكان فريق الأمم المتحدة، أشرف على تثبيت النقطتين الأولى والثانية بعد محاولات متكررة لإعاقة تثبيت النقاط من قبل ميليشيات الحوثي، أمس الأحد، حيث منعت المراقبين الأمميين من الخروج من ميناء الحديدة، لساعات.

يذكر أن الاتفاق ينص على تثبيت أربع نقاط لوقف إطلاق النار لضباط الارتباط آخرها يوم غد الثلاثاء في نقطة حي منظر جنوبي الحديدة.