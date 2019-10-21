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الإثنين 21 أكتوبر 2019
وزير المالية يدعو المجتمع الدولي لحشد التمويل لدعم عجز الموازنة
الخليج 365
كشف وزير المالية سالم بن بريك، حجم العجز الحقيقي في موازنة الدولة المالية للعام 2019م، والتي جرى إقرارها مطلع العام الجاري .
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك في اقليم الشرق الأوسط والأدنى وشمال افريقيا الذي عقد في واشنطن برئاسة رئيسة الصندوق كرسيتالينا جورجيفا.
وقال بن بريك ان عجز موازنة الدولة لعام ٢٠١٩ يقدر بـ ٢ مليار دولار .. داعيا الى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شحة موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي.
وأوضح وزير المالية ان الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال من اهم التحديات التي تواجه البنك المركزي، كون انخفاض قيمة العملة الوطنية له تأثيرات اقتصادية وانسانية تمس حياة كل اليمنيين وتجعل عمليات الاغاثة والدعم النقدي بالريال غير ذات جدوى.
وأكد ان اليمن لازال يمر بظروف صعبة وتحديات امنية واقتصادية واجتماعية تتطلب تظافر الجهود الخارجية والداخلية للتغلب عليها.
واعرب عن تقدير اليمن للمملكة العربية السعودية وما قدمته من مساعدات لمواجهة بعض التحديات الاقتصادية.. منوها باستمرار البنك الدولي بصرف الدعم الموجه لحالات الضمان الاجتماعي.
كما اعرب عن امله في استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لموظفي البنك المركزي و توسيع الدعم ليشمل وزارة المالية ومؤسساتها الايرادية بإصلاح شامل.
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