نائب الرئيس : نتطلع لإستئناف الإستثمارات الفرنسية في اليمن

الإثنين 21 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

أعرب نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، عن تطلع القيادة السياسية لإستئناف الإستثمارات الفرنسية في اليمن .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الإثنين، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات والمستجدات على الساحة الوطنية.

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وي اللقاء أشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور الفرنسي الداعم للشرعية وللسلام في بلادنا .. مشيراً إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام في بلادنا وبسط سلطة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار فيها .

وجدد نائب الرئيس التأكيد على تمسك الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالسلام والسعي لتحقيقه وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن سعادته بلقاء نائب رئيس الجمهورية، مجدداً تأكيد موقف بلاده الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.