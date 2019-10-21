- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 21 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
الخليج 365
أعرب نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، عن تطلع القيادة السياسية لإستئناف الإستثمارات الفرنسية في اليمن .
جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الإثنين، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات والمستجدات على الساحة الوطنية.
وي اللقاء أشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور الفرنسي الداعم للشرعية وللسلام في بلادنا .. مشيراً إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام في بلادنا وبسط سلطة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار فيها .
وجدد نائب الرئيس التأكيد على تمسك الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالسلام والسعي لتحقيقه وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
من جانبه عبر السفير الفرنسي عن سعادته بلقاء نائب رئيس الجمهورية، مجدداً تأكيد موقف بلاده الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس : نتطلع لإستئناف الإستثمارات الفرنسية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.