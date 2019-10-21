الحضرمي يشيد بالدور الذي لعبته السويد في التوصل إلى إتفاق ستوكهولم

الإثنين 21 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - خاص

ثمن وزير الخارجية، محمد الحضرمي، الدور الذي لعبته السويد في التوصل إلى اتفاق ستوكهولم والذي جرى توقيعه بين الحكومة وميليشيا الحوثي الإنقلابية برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي .

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الإثنين، بالمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن السفير بيتر سيمنبي، لإستعراض آخر تطورات عملية السلام في اليمن والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للوصول إلى سلام دائم وشامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وفق ما أوردته وكالة سبا الحكومية .

ولفت الحضرمي إلى أسباب تأخر تنفيذ إتفاق السويد، ومنها استمرار تعنت المليشيات الانقلابية ورفضها المتكرر لاحترام وتنفيذ ما وافقت عليه أمام العالم .. مجدداً دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفتثس والتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

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ونوه بأن الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ اتفاق الحديدة سيشجع مليشيا الحوثي على عدم تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية، كما أدان استمرار مليشيات الحوثي في وضع عراقيل ومعوقات أمام أعمال مكاتب الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لها .. مشيراً إلى أن هذه العراقيل المفروضة من قبل المليشيات وأجهزتها تعد ممارسات لا أخلاقية تعيق وصول المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين من اليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل عام.

ودعا وزير الخارجية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى إدانة مثل هذه الممارسات وأن يضطلع بمسؤولياته ويلزم هذه المليشيات بإيقاف كل هذه المعوقات.

من جانبه عبر المبعوث السويدي، عن وقوف بلاده إلى جانب اليمن وحكومته الشرعية لتجاوز أزمته وإحلال الأمن والاستقرار، كما أكد دعم بلاده لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء نيكولاس تروفي السفير السويدي لدى الرياض ومسؤول أوروبا بوزارة الخارجية مجيب عثمان.