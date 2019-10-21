عاجل:مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن تورط بن سلمان بهذا الامر الخطير "تفاصيل مرعبه"

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عدن - ياسمين التهامي - فجر المغرد الشهير مجتهد مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن توجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعليمات غاية في الغرابة للمقربين منه تخص الفتيات السعوديات مجهولات الأب وكذلك الهاربات من عوائلهن.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن النظام يسعى لحيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني للدولة.

وأضاف أن ابن سلمان وجه باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة.

وأوضح المغرد الشهير أن الهدف من ذلك هو بثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد لتسهيل حالة التفسخ المجتمعي وضرب القيم السعودية.

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كما كشف “مجتهد” عن وثيقة تشير إلى حجم إنفاق أمير عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، على “الترفيه”، إرضاء لولي العهد محمد بن سلمان.

وتظهر الوثيقة، المرفقة بتغريدة لـ”مجتهد”، تخصيص عدة قاعات وعشرات الحافلات لنقل آلاف المشاركين باحتفالية بمناسبة اليوم الوطني، مقررة غدا الأحد.

وجاء في التغريدة: “رغم أجواء المواجهة مع إيران، وتعاظم خطر الحوثيين، ومناداة العقلاء أن تعود السلطة لرشدها وتتوقف عن الترفيه والاحتفالات، يتسابق أمراء المناطق على إرضاء ابن سلمان، فمن يبالغ أكثر في الحفلات، ويبدو أن أمير عسير هو المتقدم حتى الآن كما تؤكد الوثيقة”.

ويحل اليوم الوطني بالمملكة الاثنين، 23 سبتمبر، ويأتي هذا العام بعد أيام على هجوم كبير تعرضت له منشأتان لشركة أرامكو في عمق السعودية، ما أضر بإنتاج وصادرات البلاد من النفط، الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

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